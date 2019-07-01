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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Kovacic ile sözleşme imzaladı

Kovacic Chelsea ile sözleşme imzaladı

'de geçen sezonu 3. sırada bitiren , Hırvat orta saha oyuncusu 'i renklerine bağladı.

'de geçen sezonu 3. sırada bitiren , Hırvat orta saha oyuncusu 'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen yaz 'den kiralanan 25 yaşındaki Hırvat milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İki kulüp de Kovacic'in bonservis bedeline ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Real Madrid'e gitmeden önce Inter ve kulüplerinde oynayan Kovacic, Hırvatistan formasını da 52 kez giydi.

  1. 01.07.2019
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