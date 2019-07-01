Kovacic Chelsea ile sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Chelsea, Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Chelsea, Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen yaz Real Madrid'den kiralanan 25 yaşındaki Hırvat milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
İki kulüp de Kovacic'in bonservis bedeline ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Real Madrid'e gitmeden önce Inter ve Dinamo Zagreb kulüplerinde oynayan Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 52 kez giydi.
- 01.07.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Kovacic Chelsea ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.