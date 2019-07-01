Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar: Gün sayıyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin yeni transferi Allahyar: Gün sayıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar: Gün sayıyorum

'nin yeni transferi İranlı santrfor , "İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım" dedi.

Sarı-lacivertlilerin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar renklerine kattığı İranlı futbolcu , Televizyonu'na konuştu. sürecinin başından itibaren büyük heyecan duyduğunu dile getiren 18 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Her gün heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarları olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım."

"KULÜPLE İLGİLİ VİDEOLARI İZLEDİM"

Fenerbahçe'ye transferini de anlatan genç futbolcu, "Fenerbahçe'nin ilgisini ilk duyduğum andan itibaren zaten büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama daha çok araştırmaya başladım. Hocasıyla ilgili, taraftarlarla ilgili ve kulüple ilgili videoları izledim. Bu da benim heyecanımı katbekat artırdı. O andan itibaren zaten heyecanımı hissediyordum. Olaylar biraz hızlı gelişti. Kulübün ilgisi olduğunu zaten biliyordum. 18 yaşına bastıktan sonra da hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve bu camiaya resmi olarak katıldım" dedi.

Sarı-lacivertli formayla elinden gelen her şeyin daha fazlasını yapacağını vurgulayan Allahyar Sayyadmanesh, "Elimden gelen her şeyin en fazlasını yapacağım. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

  1. 01.07.2019
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