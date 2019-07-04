Phillip Cocu'nun yeni takımı Derby County - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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'nun yeni takımı

Phillip Cocu'nun yeni takımı Derby County

Son olarak 'yi çalıştıran Hollandalı , takımlarından 'nin başına geçti. Cocu'nun macerası sadece 4 ay sürmüştü.

'nin Maurizio Sarri ile yollarını ayırmasının ardından 'nin başında olan 'a imza attırdı. Derby Coutny ise Lampard'ın vedasının ardından ile anlaştı.

takımlarından Derby County, son olarak 'yi çalıştıran teknik adam Phillip Cocu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İngiliz basını, 48 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEKİ MACERASI 4 AY SÜRMÜŞTÜ

Phillip Cocu, Derby County'nin yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği Florida kampına gidecek ve takımın başına geçecek.

Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu'nun 'deki macerası ise 4 ay sürdü.

  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 14:00
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