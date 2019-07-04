Phillip Cocu'nun yeni takımı Derby County
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, İngiltere Championship takımlarından Derby County'nin başına geçti. Cocu'nun Türkiye macerası sadece 4 ay sürmüştü.
Chelsea'nin teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırmasının ardından Derby County'nin başında olan Frank Lampard'a imza attırdı. Derby Coutny ise Lampard'ın vedasının ardından Phillip Cocu ile anlaştı.
İngiltere Championship takımlarından Derby County, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollanda teknik adam Phillip Cocu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İngiliz basını, 48 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
TÜRKİYE'DEKİ MACERASI 4 AY SÜRMÜŞTÜ
Phillip Cocu, Derby County'nin yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği Florida kampına gidecek ve takımın başına geçecek.
Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu'nun Türkiye'deki macerası ise 4 ay sürdü.
- 04.07.2019
- Güncelleme: 04.07.2019 14:00
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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