Phillip Cocu'nun yeni takımı Derby County

Chelsea'nin teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırmasının ardından Derby County'nin başında olan Frank Lampard'a imza attırdı. Derby Coutny ise Lampard'ın vedasının ardından Phillip Cocu ile anlaştı.

İngiltere Championship takımlarından Derby County, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollanda teknik adam Phillip Cocu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İngiliz basını, 48 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEKİ MACERASI 4 AY SÜRMÜŞTÜ

Phillip Cocu, Derby County'nin yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği Florida kampına gidecek ve takımın başına geçecek.

Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu'nun Türkiye'deki macerası ise 4 ay sürdü.