Marcelo Juventus'a
Buffon’u geri alan siyah-beyazlılar, R. Madrid’in sol bekini istiyor. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'la anlaşmasından sonra ismi sürekli İtalyan ekibiyle anılan Marcelo, yeni maceraya sıcak bakıyor.
LAMPARD CHELSEA'YE HOCA OLDU
Chelsea, Sarri'nin yerine efsane ismi Frank Lampard'ı getirdi. Maviler'de 13 yıl aralıksız forma giyen 41 yaşındaki teknik adam 3 yıllık imza attı. Attığı 211 golle kulüp tarihinin en golcüsü olan Lampard, Derby County'deki görevine ise eski F.Bahçeli çalıştırıcı Cocu geldi.
CITY'DEN 2 İMZA GELDI
GUARDİOLA'NIN ekibi, geçen sezon 5.5 milyon euro'ya PSV'ye gönderdiği 22'lik sol bek Angelino'yu 12 milyon euro karşılığında geri aldı. A. Madrid'e 70 milyon euro'luk fesih bedelini kendisi ödeyen Rodrigo Hernandez ile de 5 yıllık sözleşme yapıldı.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Marcelo Juventus'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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