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04 Temmuz 2019, Perşembe
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'nin başına geçti

Chelsea'nin başına Frank Lampard geçti

İtalyan teknik adam Sarri ile yollarını ayıran ekibi , teknik direktörlük için ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ekibi, efsane oyuncusuyla olarak anlaşma sağladı.

, teknik direktörü Maurizio Sarri ile yolları ayırdıktan sonra eski efsanelerinden 'ı takımın başına getirdi.

Londra ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İngiliz çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Lampard, iki sezondur takımlarından Derby County'i çalıştırıyordu.

  1. 04.07.2019
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