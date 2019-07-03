Aktüel haberler (02.07.19)

SULTANLAR SAHNEDE

Filenin Sultanları, Çin'de Nanjing'deki FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde bugün parkeye çıkıyor. A Grubu'nda Çin ve İtalya ile mücadele edecek Sultanlar, saat 14.30'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Müsabaka, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan yayınlanacak. Slovenya'nın Ljubljana şehrinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda sahne alacak Erkek Milli Takımı ise yarın 21.30'da Şili'yle kozlarını paylaşacak.

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KAF-KAF'A ABD'Lİ GUARD

Karşıyaka, İtalya'da Orlandina Basket'ten 28 yaşındaki oyun kurucu Triche'yle 1+1 yıllık imza attı. 1.93 boyundaki Triche, takımıyla 2. Lig'de final oynadığı sezonu 24,1 sayı, 5,5 ribaund ve 7.1 asist ortalamasıyla tamamladı.



2.21'LİK DEV EFES'TE KALDI

Tarihinin en başarılı sezonlarından birisini geçiren Anadolu Efes, Pleiss'ın kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullandı ve Alman oyuncuyu takımda tuttu. 2.21'lik dev pivot sezonu, 8,1 sayı ve 3,7 ribaunt ortalamasıyla tamamladı.



PSG'DE RABİOT'UN YERİNE SARABİA



Fransa şampiyonu PSG, Sevilla'nın İspanyol kanat oyuncusu Sarabia'yı transfer etti. Rabiot'u Juventus'a gönderen Paris ekibi, bonservisine 20 milyon Euro ödediği 27 yaşındaki orta sahayla 5 yıllık imza attı.



TOTTENHAM 517 GÜN SONRA

Tottenham, Leeds United'dan 10 milyon pounda Clarke'ı kadrosuna kattı ve Leeds'e 1 yıllığına kiraladı. Londra ekibi, 517 gün sonra ilk transferini gerçekleştirdi. Bir önceki transfer, Ocak 2018'de Moura'ydı.



3 KARDEŞ YUNANİSTAN'DA

Çin'deki? Dünya Şampiyonası'na katılacak Yunanistan'ın kadrosunda üç Antetekounmpo kardeşin de yer alması dikkat çekti. NBA takımı Milwaukee'den Giannis ve Dallas'tan Kostas ile Panathinaikos'tan Thanasis aday kadroya davet edildi.



ÖZEL EFELER'DEN BRONZ

Sağırlar Erkek Milli Voleybol Takımı, 10. Sağırlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Ay-Yıldızlılar, ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.