Türkiye - Karadağ: 3-0

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.



Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2019 BVA U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası'nda U19 Genç Kız Milli Takımı, yarı finalde Karadağ ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 25-15, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazanan Türkiye, turnuvada adını finale yazdırdı. Milliler finalde, turnuvanın yarı finalinde Romanya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası finali yarın saat 19.30'da başlayacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise saat 17.00'de Romanya ile Karadağ arasında oynanacak.



SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Dragan Papovic (Sırbistan), Georgiana Maria Iatan (Romanya)

TÜRKİYE: Eylül, Yaprak, Yaren, Elif Sude, Zeynep, Zeynep Sude, Simay (L) (Melis, Aysun)

KARADAĞ: Tusevljak, Djurovic, Susic, Burzanovic, Carapic, Vukcevic, Pejovic (L) (Simun, Uskokovic, Miljanic (L), Markovic, Tvrdisic)

SETLER: 25-15, 25-14, 25-13

SÜRE: 1 saat 11 dakika (23′, 26′, 22′)