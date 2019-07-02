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02 Temmuz 2019, Salı
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- : 3-0

Türkiye - Karadağ: 3-0

’nin ev sahipliğinde ’da düzenlenen 2019 BVA U19 ’nda U19 , yarı finalde ile karşı karşıya geldi.

Altı yarı finalinde , 'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 'da düzenlenen 2019 BVA U19 'nda U19 , yarı finalde Karadağ ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 25-15, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazanan Türkiye, turnuvada adını finale yazdırdı. Milliler finalde, turnuvanın yarı finalinde Romanya'yı 3-0 mağlup eden ile karşılaşacak. Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası finali yarın saat 19.30'da başlayacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise saat 17.00'de Romanya ile Karadağ arasında oynanacak.

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Dragan Papovic (Sırbistan), Georgiana Maria Iatan (Romanya)
TÜRKİYE: Eylül, Yaprak, Yaren, Elif Sude, Zeynep, Zeynep Sude, Simay (L) (Melis, Aysun)
KARADAĞ: Tusevljak, Djurovic, Susic, Burzanovic, Carapic, Vukcevic, Pejovic (L) (Simun, Uskokovic, Miljanic (L), Markovic, Tvrdisic)
SETLER: 25-15, 25-14, 25-13
SÜRE: 1 saat 11 dakika (23′, 26′, 22′)

  1. 02.07.2019
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