Filede final heyecanı

Erkek Voleybol Takımı'nın hedefi ise FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek olacak. A Milli Takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı karşıya gelecek.