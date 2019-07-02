Filede final heyecanı
Türkiye? A milli kadın ve erkek voleybol takımları, bu hafta Çin ve Slovenya'da "final heyecanları" yaşayacak. Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'nda Çin ve İtalya ile karşılaşacak.
Erkek Voleybol Takımı'nın hedefi ise FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek olacak. A Milli Takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı karşıya gelecek.
- 2.7.2019
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Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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