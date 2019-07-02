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02 Temmuz 2019, Salı
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Filede final heyecanı

Filede final heyecanı

? A milli kadın ve erkek voleybol takımları, bu hafta ve Slovenya'da "final heyecanları" yaşayacak. Takımı, Çin'de düzenlenecek 2019 Uluslar Ligi final etabında A Grubu'nda Çin ve ile karşılaşacak.

Erkek Voleybol Takımı'nın hedefi ise Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek olacak. A , A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı karşıya gelecek.

  1. 2.7.2019
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