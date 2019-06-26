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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Büyükşehir Belediyespor'da

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer

'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, 'i etti. Aydın temsilcisi, geçen sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen 24 yaşındaki pasör Ezgi Dilik'le 1 yıllık anlaşma sağladı.

ekibi, 'i renklerine bağladı

Kulüp başkanı Polat Bora Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarını sürdürdüklerini, iç ve dış transferde 13 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyledi.

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Mersin, "Pasör mevkisine bir daha yapıp, transfer sürecini bitirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz tekrar Avrupa kupalarına geri dönmek ve ligi iyi bir noktada bitirmek." diye konuştu.

  1. 26.06.2019
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