Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Kulüp başkanı Polat Bora Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini, iç ve dış transferde 13 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyledi.

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Mersin, "Pasör mevkisine bir transfer daha yapıp, transfer sürecini bitirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz tekrar Avrupa kupalarına geri dönmek ve ligi iyi bir noktada bitirmek." diye konuştu.