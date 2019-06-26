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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

CEV'in Lüksemburg'daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda ve CEV 'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Voleybolda 2019-2020 sezonunda ve CEV 'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türk takımların rakipleri ve müsabakaların tarihleri şöyle:

Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Dinamo Bükreş (Romanya) -

- Dukla Liberec (Çekya)

İlk karşılaşmalar , rövanş karşılaşmaları ise 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - Galatasaray HDI Sigorta

İlk karşılaşmalar , rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu

Luboteni Ferizaj (Kosova) - Maliye Piyango

Organizasyonda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu

Slavia Bratislava (Slovakya) - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Kupada ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

  1. 26.06.2019
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