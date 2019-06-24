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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Türk erkek voleybolunun tarihi başarısı

Türk erkek voleybolunun tarihi başarısı

2019 'de şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü , yenilgisiz elde edilen şampiyonluğun Türk erkek voleybolu açısından tarihi bir başarı olduğunu ifade etti.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 'nde şampiyon olan, grup maçları da hesaba katıldığında 8'de 8 yaparak yenilgisiz mutlu sona ulaşan milli takımın başantrenörü , AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Tarihimizde ilk kez namağlup şampiyon olduk." ifadesini kullanan Özbey, "Türk erkek voleybol tarihi açısından büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.

Türkiye'de oynanan grup etabında Anadolu halkının milli takımı "bağrına bastığını" dile getiren Özbey, şunları kaydetti:

"Türkiye'de oynanan grup etabında Anadolu halkı bizi bağrına bastı. Sivas, ve Trabzon'da tribünlerin tamamını doldurarak inanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Uzun yıllardır milli takıma hizmet ediyorum, daha önce hiç böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Gerçekten çok duygulandım, ağlayacak gibi oldum."

"RAKİBİMİZE HİÇ ŞANS TANIMADIK"

Nedim Özbey, CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde karşılaştıkları Belarus'a hiç şans tanımayarak net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ev sahibi Estonya ile yarı finalde oynanan mücadele öncesi "gerçek final" değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Özbey, şöyle devam etti:

"Öyle de oldu. Hiç kimse finaldeki rakibimiz Belarus'un Dörtlü Final'de yer almasını ve final oynamasını beklemiyordu. Rakibimize karşılaşmada hiç şans tanımadık ve sahadan net bir skorla galip ayrıldık. Oyuncularımı kutluyorum. Genç ve yetenekli oyuncularımız var, kupayı kazanabileceklerine inanıyorlardı. İnanılmaz bir performans sergilediler."

HEDEF, ULUSLAR LİGİ'NE KATILMAK

Milli takım başantrenörü Özbey, bu yaz döneminde geçen yılki kadroya göre 8-9 farklı oyuncu ile sezona başladıklarını aktardı.

"Gençlerimize güvendik, sağ olsunlar onlar da bizleri mahcup etmedi." diyen Özbey, "Hedeflerimizden biri Avrupa Altın Lig'de şampiyon olmaktı ve bunu başardık, çok mutluyuz. Şimdi önümüzde temmuz ayının başında Slovenya'da organize edilecek var." diye konuştu.

FIVB Challenger Kupası'nda zorlu rakiplerin kendilerini beklediğine dikkati çeken Özbey, "Orada da yakaladığımız bu başarılı ivmeyi sürdürmek istiyoruz. FIVB Challenger Kupası'nda da şampiyon olabilirsek önümüzdeki sezon Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edeceğiz. Bu yüzden oldukça önemli bir turnuva." ifadelerini kullandı.

VOLEYBOLCULARIN BEDELLİ ASKERLİK DURUMU

Özbey, temmuz ayında düzenlenecek FIVB Challenger Kupası ile bedelli askerlik dönemi tarihlerinin çakıştığını dile getirdi.

Milli takımda forma giyen bazı oyuncuların bedelli askerlik durumlarının söz konusu olduğuna vurgu yapan Özbey, "Ancak federasyonumuz bu konuyla da yakından ilgileniyor, Federasyon Başkanımız Üstündağ nezdinde tüm federasyon yetkililerine bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 24.06.2019
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