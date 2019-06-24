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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Gedikoğlu veda etti

Gedikoğlu veda etti

Geçtiğimiz sezon A Takımı forması giyen ve Takımı'nın kaptanlığını yapan Dilara Gedikoğlu, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Yeni durağı ABD Kolej Ligi olacak 19 yaşındaki pasör, "Yeni bir macera beni bekliyor. Bu camianın içinde olmaktan gurur duydum. Üzerimde hakkı olan tüm antrenörlerime teşekkür ediyorum. Dünya küçük inşallah ilerde yollarımız tekrar kesişir" ifadeleriyle duygusal bir veda mesajı yayımladı.

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  1. 24.6.2019
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