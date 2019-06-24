Gedikoğlu veda etti

Yeni durağı ABD Kolej Ligi olacak 19 yaşındaki pasör, "Yeni bir macera beni bekliyor. Bu camianın içinde olmaktan gurur duydum. Üzerimde hakkı olan tüm antrenörlerime teşekkür ediyorum. Dünya küçük inşallah ilerde yollarımız tekrar kesişir" ifadeleriyle duygusal bir veda mesajı yayımladı.



GONZALEZ'DEN ÖVGÜ

Vakıfbank'ta Guidetti'nin yardımcılığına getirilen Cesar Hernandez Gonzalez, İtalyan hocadan çok şey öğreneceğini söyledi. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, "Tecrübelerinden yararlanacağım. Birlikte başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.



ERTİK'LERİN MUTLU GÜNÜ

Türk? Hava Yolları Kadın Voleybol Takımını'nın kondisyon antrenörü Ömer Ertik'in eşi Merve Yula Ertik, geçtiğimiz perşembe günü bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İstanbul'da özel bir hastanede doğan Zeynep bebek ve Ertik çifti mutluluk pozu verdi. THY de Ertik ailesi için tebrik mesajı yayımlarken; Zeynep bebeğe mutlu ve sağlıklı bir ömür diledi.