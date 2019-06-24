Gedikoğlu veda etti
Geçtiğimiz sezon Galatasaray A Takımı forması giyen ve Genç Kız Takımı'nın kaptanlığını yapan Dilara Gedikoğlu, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
Yeni durağı ABD Kolej Ligi olacak 19 yaşındaki pasör, "Yeni bir macera beni bekliyor. Bu camianın içinde olmaktan gurur duydum. Üzerimde hakkı olan tüm antrenörlerime teşekkür ediyorum. Dünya küçük inşallah ilerde yollarımız tekrar kesişir" ifadeleriyle duygusal bir veda mesajı yayımladı.
GONZALEZ'DEN ÖVGÜ
Vakıfbank'ta Guidetti'nin yardımcılığına getirilen Cesar Hernandez Gonzalez, İtalyan hocadan çok şey öğreneceğini söyledi. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, "Tecrübelerinden yararlanacağım. Birlikte başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.
ERTİK'LERİN MUTLU GÜNÜ
Türk? Hava Yolları Kadın Voleybol Takımını'nın kondisyon antrenörü Ömer Ertik'in eşi Merve Yula Ertik, geçtiğimiz perşembe günü bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İstanbul'da özel bir hastanede doğan Zeynep bebek ve Ertik çifti mutluluk pozu verdi. THY de Ertik ailesi için tebrik mesajı yayımlarken; Zeynep bebeğe mutlu ve sağlıklı bir ömür diledi.
- 24.6.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
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hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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