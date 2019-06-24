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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Gençlerde dev maç

Gençlerde dev maç

Voleybolda Genç Kızlar Şampiyonası finali, Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonanın final karşılaşması, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak.

Yarı finalde VakıfBank, İlbank'ı 3-0, Eczacıbaşı ise 'ni 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Üçüncülük mücadelesinde ise İlbank ile Rota Koleji 12.00'de karşı karşıya gelecek.

BOSKOVİC KUZEYBORU'DA
Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 25 yaşındaki 'li ile sözleşme imzaladı. Milli takımda da görev yapan Boskovic, ABD Kolej Ligi'nde mezun olduktan sonra Polonya ekiplerinden Enea PTPS'ye transfer olmuştu. 1,92 boyundaki pasör çaprazı Dajana Boskovic, geçtiğimiz sezon forması giymişti.

  1. 24.6.2019
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