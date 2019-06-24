Gençlerde dev maç

Yarı finalde VakıfBank, İlbank'ı 3-0, Eczacıbaşı ise Rota Koleji'ni 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Üçüncülük mücadelesinde ise İlbank ile Rota Koleji 12.00'de karşı karşıya gelecek.



BOSKOVİC KUZEYBORU'DA

Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 25 yaşındaki Bosna Hersek'li Dajana Boskovic ile sözleşme imzaladı. Milli takımda da görev yapan Boskovic, ABD Kolej Ligi'nde mezun olduktan sonra Polonya ekiplerinden Enea PTPS'ye transfer olmuştu. 1,92 boyundaki pasör çaprazı Dajana Boskovic, geçtiğimiz sezon Sarıyer Belediyespor forması giymişti.