Gençlerde dev maç
Voleybolda Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası finali, Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonanın final karşılaşması, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak.
Yarı finalde VakıfBank, İlbank'ı 3-0, Eczacıbaşı ise Rota Koleji'ni 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Üçüncülük mücadelesinde ise İlbank ile Rota Koleji 12.00'de karşı karşıya gelecek.
BOSKOVİC KUZEYBORU'DA
Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 25 yaşındaki Bosna Hersek'li Dajana Boskovic ile sözleşme imzaladı. Milli takımda da görev yapan Boskovic, ABD Kolej Ligi'nde mezun olduktan sonra Polonya ekiplerinden Enea PTPS'ye transfer olmuştu. 1,92 boyundaki pasör çaprazı Dajana Boskovic, geçtiğimiz sezon Sarıyer Belediyespor forması giymişti.
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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