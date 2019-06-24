Kupa yağacak
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Ligi Final Four'unda Belarus'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan A Erkek Milli Takımımız, Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Estonya’yı devirerek şampiyonluğa uzanan Filenin Efeleri’nde kaptan Arslan ve Lagumdzija, Challenger Kupası’nı da kazanacaklarını söyledi.
Ayyıldızlı ekibin kaptanı Arslan Ekşi, "Tarihimizde ilk kez Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardık. Tüm takımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Altın Lig'deki en iyi takım olduğumuzu herkese gösterdik. Hak edilmiş bir başarı olduğu söyleyebilirim. Challenger Kupası'na da katılma hakkı ettik. O turnuvada da iyi bir oyun sergileyerek en iyi sonucu almak istiyoruz" diyerek iddiasını gösterdi.
GENÇLER SAHNEYE ÇIKTI
Şampiyonluğu değerlendiren Adis Lagumdzija, Türk erkek voleybolu tarihindeki en büyük başarıya imza attıklarını dile getirdi. Altın Lig'in kazanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Lagumdzija, "Rakibimiz karşısında gerçekten zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk ama 3-0 kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımdan teknik ekibe kadar herkesi kutluyorum. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Rakibimizle Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da karşı karşıya geleceğiz, Eylül ayındaki karşılaşma öncesinde bizim için de iyi bir hazırlık oldu" diye konuştu.
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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