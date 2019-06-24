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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Guidetti: 10 yılda 5 kez başkanla konuştum

Guidetti: 10 yılda 5 kez başkanla konuştum

'in paneline katılan koçu Guidetti, kulüp yönetimine övgüler yağdırdı. Vakıfbank'a geldiği ilk yıl başarısız olduğunu hatırlatan İtalyan hoca, "İlk yıl çok zorlandım. Ancak hep sabırlıydım. Takımım da bana güvendi ve ondan sonra ivmemiz yükselmeye başladı. 10 yıldır başkanla toplamda 5 kez konuşmuşumdur. Bu da bana ne kadar güvendiklerini gösteriyor" dedi.

'in paneline katılan koçu Guidetti, kulüp yönetimine övgüler yağdırdı. Vakıfbank'a geldiği ilk yıl başarısız olduğunu hatırlatan İtalyan hoca, "İlk yıl çok zorlandım. Ancak hep sabırlıydım. Takımım da bana güvendi ve ondan sonra ivmemiz yükselmeye başladı. 10 yıldır başkanla toplamda 5 kez konuşmuşumdur. Bu da bana ne kadar güvendiklerini gösteriyor" dedi.

  1. 24.6.2019
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