Aydemir: Avrupa’da kürsüye çıkacağız

Fenerbahçe'nin yeni transferi Naz Aydemir Akyol, sarı-lacivertli ekiple tekrar kupalar kazanmak istediğini dile getirdi. 28 yaşındaki oyuncu, "Burası benim için yabancı bir yer değil. Daha önce evim olarak adlandırdığım bir kulüp. Tabii ki benim için kolay bir karar oldu. Tekrar kupalar kazanmak ve Avrupa'da kürsüye çıkmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.