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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Aydemir: Avrupa’da kürsüye çıkacağız

Aydemir: Avrupa’da kürsüye çıkacağız

'nin yeni transferi iddialı açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da tekrar kürsüye çıkacaklarını açıkladı.

'nin yeni transferi , sarı-lacivertli ekiple tekrar kupalar kazanmak istediğini dile getirdi. 28 yaşındaki oyuncu, "Burası benim için yabancı bir yer değil. Daha önce evim olarak adlandırdığım bir kulüp. Tabii ki benim için kolay bir karar oldu. Tekrar kupalar kazanmak ve Avrupa'da kürsüye çıkmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 24.6.2019
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