Aydemir: Avrupa’da kürsüye çıkacağız
Fenerbahçe'nin yeni transferi Naz Aydemir Akyol iddialı açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da tekrar kürsüye çıkacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Naz Aydemir Akyol, sarı-lacivertli ekiple tekrar kupalar kazanmak istediğini dile getirdi. 28 yaşındaki oyuncu, "Burası benim için yabancı bir yer değil. Daha önce evim olarak adlandırdığım bir kulüp. Tabii ki benim için kolay bir karar oldu. Tekrar kupalar kazanmak ve Avrupa'da kürsüye çıkmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
- 24.6.2019
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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