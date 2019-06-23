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23 Haziran 2019, Pazar
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Avrupa'nın Efeleri

Avrupa'nın Efeleri

2019 Avrupa Golden Lig’in finalinde Belarus’a set vermeyen , şampiyon olup Avrupa’nın zirvesine damga vurdu.

, Avrupa voleybolunun zirvesine damgasını vurdu... A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Lig organizasyonunun finalinde Belarus'a set vermeden namağlup şampiyon oldu: 3-0. Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağladı. ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak 'na katılma hakkı elde etti.

HEDEF ULUSLAR LİGİ BİLETİ
Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak. Dörtlü Final'in üçüncülük maçında ise ev sahibi Estonya'yı 3-0 mağlup etti. Final sonrası düzenlenen kupa, madalya töreninde Efeler kupa ve madalyalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyük başarının ardından Başantrenör Nedim Özbey ile TVF Başkanı Mehmet 'ı telefonla arayarak tebrik etti.
  1. 23.6.2019
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