Avrupa'nın Efeleri
2019 CEV Avrupa Golden Lig’in finalinde Belarus’a set vermeyen Filenin Efeleri, şampiyon olup Avrupa’nın zirvesine damga vurdu.
HEDEF ULUSLAR LİGİ BİLETİ
Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak. Dörtlü Final'in üçüncülük maçında ise Hollanda ev sahibi Estonya'yı 3-0 mağlup etti. Final sonrası düzenlenen kupa, madalya töreninde Efeler kupa ve madalyalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyük başarının ardından Başantrenör Nedim Özbey ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti.
- 23.6.2019
-
Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
-
Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
-
Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Avrupa'nın Efeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.