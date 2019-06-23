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23 Haziran 2019, Pazar
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yeniledi

Furkan Dur yeniledi

Efeler? Ligi'nde mücadele edecek BŞB, orta oyuncusu 'un sözleşmesini uzattı. Son olarak iç transferde İbrahim Başaran ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, geçen sezon Erkekler Birinci Ligi'nin şampiyon kadrosunda yer alan 25 yaşındaki Furkan ile 1 yıllık nikah tazeledi.

'nde mücadele edecek BŞB, orta oyuncusu 'un sözleşmesini uzattı. Son olarak iç transferde İbrahim Başaran ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, geçen sezon Erkekler Birinci Ligi'nin şampiyon kadrosunda yer alan 25 yaşındaki Furkan ile 1 yıllık nikah tazeledi. Kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, üst sıraları hedeflediklerini söyledi
  1. 23.6.2019
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