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23 Haziran 2019, Pazar
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Kantarcıoğlu yuvada kaldı

Kantarcıoğlu yuvada kaldı

Efeler? Ligi'nin iddialı ekiplerinden , pasör çaprazı 'nun sözleşmesini uzattı.

'nin iddialı ekiplerinden , pasör çaprazı 'nun sözleşmesini uzattı. Kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki oyuncu, "Uzun yıllardır içinde bulunduğum Halkbank camiası, adeta ailem gibi. Gelecek sezon da burada yer alacak olmam beni gururlandırıyor. Bana güvenenlere layık olmak için elimden geleni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.
  1. 23.6.2019
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