Ognjenovic Vakıfbank’ta
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, transferde bombayı patlattı. Sarı- siyahlıların, son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen Sırp pasör Maja Ognjenovic'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.
- 23.6.2019
-
Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
-
Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
-
Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Ognjenovic Vakıfbank’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.