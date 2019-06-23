Ognjenovic Vakıfbank’ta - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Ognjenovic Vakıfbank’ta

Ognjenovic Vakıfbank’ta

Ognjenovic Vakıfbank’ta

'nin son şampiyonu Vakıfbank, transferde bombayı patlattı. Sarı- siyahlıların, son olarak 'nın takımında forma giyen Sırp pasör 'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.

'nin son şampiyonu Vakıfbank, transferde bombayı patlattı. Sarı- siyahlıların, son olarak 'nın takımında forma giyen Sırp pasör 'le anlaşmaya vardığı öğrenildi. 2016-2018 yılları arasında ülkemizde Eczacıbaşı'nda oynayan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon takımdan ayrılarak Rusya'nın yolunu tuttu. Kariyerinde birçok başarıya sahip olan yıldız isim, Eczacıbaşı'yla bir Dünya Şampiyonluğu bir Avrupa Üçüncülüğü'nün yanı sıra CEV Kupası'nı kazanmıştı.
  1. 23.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ognjenovic Vakıfbank’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN