TVF’de işbirliği sürüyor
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Vestel ile iş birliğini 2 yıl daha uzattı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin kadın voleybolunda en üst ligi 2 sezon daha "Vestel Venus Sultanlar Ligi" şeklinde anılacak.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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