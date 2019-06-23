Dimitrova PTT’de
Sultanlar ?Ligi'nin yeni ekibi PTT Spor, son transferi Bulgar Nasya Dimitrova oldu. Angela Leyva, Polen Ünver, Ezgi Dağdelenler, Janset Cemre Erkul, Ceren Can Önal ve Gergana Dimitrova gibi isimlerle sözleşme imzalayan PTT Spor, 26 yaşındaki liberoyu da renklerine bağladı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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