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23 Haziran 2019, Pazar
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Dimitrova ’de

Dimitrova PTT’de

Sultanlar ?Ligi'nin yeni ekibi Spor, son transferi oldu. , , Ezgi Dağdelenler, , Ceren Can Önal ve gibi isimlerle sözleşme imzalayan PTT Spor, 26 yaşındaki liberoyu da renklerine bağladı.

Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Spor, son transferi oldu. , , Ezgi Dağdelenler, , Ceren Can Önal ve gibi isimlerle sözleşme imzalayan PTT Spor, 26 yaşındaki liberoyu da renklerine bağladı. Ülkesinde birçok şampiyonluk yaşayan Dimitrova, 'nda da oynuyor.
  1. 23.6.2019
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