Sultanlar’a dişli rakipler - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Sultanlar’a dişli rakipler

Sultanlar’a dişli rakipler

Sultanlar’a dişli rakipler

Ülkemizi 'de düzenlenecek final etabında temsil edecek A rakipleri belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslar Ligi final etabında ev sahibi Çin ve ’yla eşleşti.

Ülkemizi 'de düzenlenecek final etabında temsil edecek A rakipleri belli oldu. Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek final etabında , A Grubu'nda Çin ve ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise ABD, ve Polonya mücadele edecek. Türkiye, toplam 5 ayaktan oluşan ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet sonrası 35 puanla beşinci sırada yer alarak final etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı. 3 Temmuz Çarşamba günü ev sahibi Çin'le karşılaşacak ay-yıldızlılar, 4 Temmuz'da ise İtalya karşısına çıkacak. Final etabında gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecek
  1. 23.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sultanlar’a dişli rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN