Sultanlar’a dişli rakipler
Ülkemizi Çin'de düzenlenecek 2019 Uluslar Ligi final etabında temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslar Ligi final etabında ev sahibi Çin ve İtalya’yla eşleşti.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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