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23 Haziran 2019, Pazar
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Kazaklar’a Türk hoca

Kazaklar’a Türk hoca

'ne hazırlanan Takımı, Türk antrenör 'la anlaştı. 57 yaşındaki hoca, Arçelik, , Yeşilyurt ve 'un yanı sıra Kenya ve Karadağ da görev yapmıştı

'ne hazırlanan Takımı, Türk antrenör 'la anlaştı. 57 yaşındaki hoca, Arçelik, , Yeşilyurt ve 'un yanı sıra Kenya ve Karadağ da görev yapmıştı
  1. 23.6.2019
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