Kazaklar’a Türk hoca
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Kazakistan Kadın Voleybol Milli Takımı, Türk antrenör Nejat Sancak'la anlaştı. 57 yaşındaki hoca, Arçelik, NETAŞ, Yeşilyurt ve Bursaspor'un yanı sıra Kenya ve Karadağ Milli Takımlarında da görev yapmıştı
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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