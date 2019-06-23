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23 Haziran 2019, Pazar
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Aslan'dan imza şov

Aslan'dan imza şov

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, dış transferde Rykhliuk ve Vasilantonaki; iç transferde ise ve ’la sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen G.Saray HDI , transferde imza şov yaptı. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için anlaşma sağlanan (31), (32), Alesia Rykhliuk (31) ve Anthi Vasilantonaki (23) ile resmi sözleşme imzaladı. Geçen sezon 'ta forma giyen Derya, takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederken; nikah tazeleyen Gizem, "Tekrar sözleşme imzaladığım için keyifliyim. Her zaman bu güzel ailenin parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ TAKVİYE DAHA OLACAK
Yeni transferlerden Ukraynalı oyuncu Rykhliuk ve Yunan voleybolcu Vasilantonaki ise Galatasaray'a transferleri nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. İki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi. Voleybol şubesinden sorumlu yönetici Okan Böke, "Transferleri açıklamayı sona bıraktık. Oyuncuların çoğu milli takımdan izin alıp geldiler. Bunun için kendilerine teşekkür ederiz. İskeleti koruyarak, birkaç takviye ile sezona umutla bakıyoruz" dedi.

  1. 23.6.2019
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