Türkiye Avrupa şampiyonu!
Türkiye A Milli Erkek voleybol Takımı, Belarus'u 3-0 devirerek Avrupa Altın Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.
Dörtlü Final'in üçüncülük maçında ise Hollanda ev sahibi Estonya'yı 3-0 mağlup etti.
- 22.06.2019
- Güncelleme: 22.06.2019 21:30
-
Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
-
Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
-
Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Türkiye Avrupa şampiyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.