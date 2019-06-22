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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Avrupa şampiyonu!

Türkiye Avrupa şampiyonu!

A voleybol , 'u devirerek 'ni şampiyon olarak tamamladı.

A Voleybol , 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde 'u yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı.

ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

Dörtlü Final'in üçüncülük maçında ise Hollanda ev sahibi Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

  1. 22.06.2019
  2. Güncelleme: 22.06.2019 21:30
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