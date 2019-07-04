Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Brahimi imzayı atıyor! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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ve 'ın ilgilendiği Brahimi imzayı atıyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Brahimi imzayı atıyor!

Porto ile sözleşmesi sona eren, ve 'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba harcadığı Brahimi'nin yeni takımı belli oluyor. dönemindeki suskunluğunu Yacine Brahimi ile bozmaya hazırlanıyor.

Kadrosundan ve Danny Welbeck gibi yıldızları kaybeden Topçuların Porto ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Brahimi ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Porto'da 49 karşılaşmada 13 gole imza atan Brahimi'nin adı bir dönem ekipleriyle de anılmıştı. 2014 yılında Granada'dan Porto'ya olan Brahimi Portekiz ekibinde 209 karşılaşmada 53 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon da bir başka ekibi olan West Ham'ın gündemine gelen Brahimi'nin yolu bakalım bu kez Londra'ya düşecek mi?

'in hücum hattı için transfer listesindeki bir diğer ismin ise Crystal Palce forması giyen Wilfred Zaha olduğu öne sürülüyor.

  1. 04.07.2019
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