Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Brahimi imzayı atıyor!

Kadrosundan Aaron Ramsey ve Danny Welbeck gibi yıldızları kaybeden Topçuların Porto ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Brahimi ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Porto'da 49 karşılaşmada 13 gole imza atan Brahimi'nin adı bir dönem Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı. 2014 yılında Granada'dan Porto'ya transfer olan Brahimi Portekiz ekibinde 209 karşılaşmada 53 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon da bir başka Londra ekibi olan West Ham'ın gündemine gelen Brahimi'nin yolu bakalım bu kez Londra'ya düşecek mi?

Arsenal'in hücum hattı için transfer listesindeki bir diğer ismin ise Crystal Palce forması giyen Wilfred Zaha olduğu öne sürülüyor.