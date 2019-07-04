Leicester City, Ayoze Perez'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Ayoze Perez'i kadrosuna kattı. İngiliz basınında çıkan haberlerde bu transfer için Leicester City'nin 30 milyon pound ödeyeceği ileri sürüldü.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Newcastle United forması giyen İspanyol forvet Ayoze Perez'i renklerine bağladı.
Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki Perez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için 30 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.
Perez, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 13 gol attı.
- 04.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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