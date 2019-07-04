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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Leicester City, Ayoze Perez'i transfer etti

ekiplerinden , 'i kadrosuna kattı. İngiliz basınında çıkan haberlerde bu için Leicester City'nin 30 milyon pound ödeyeceği ileri sürüldü.

ekibi , forması giyen İspanyol forvet 'i renklerine bağladı.

Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki Perez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için 30 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.

Perez, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 13 gol attı.


  1. 04.07.2019
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