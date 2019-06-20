Michel Platini serbest kaldı
2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan UEFA eski başkanı Michel Platini, serbest bırakıldı.
Rüşvet aldığı iddia edilen Platini, "Yetkililer görevlerini yapıyor ve ben de tüm sorularına cevap vermeye çalıştım. Kendimi artık bu konulara yabancı gibi hissediyorum" diye konuştu.
- 20.6.2019
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