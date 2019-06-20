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20 Haziran 2019, Perşembe
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serbest kaldı

Michel Platini serbest kaldı

2022 'nın 'a verilmesine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski başkanı , serbest bırakıldı.

Rüşvet aldığı iddia edilen Platini, "Yetkililer görevlerini yapıyor ve ben de tüm sorularına cevap vermeye çalıştım. Kendimi artık bu konulara yabancı gibi hissediyorum" diye konuştu.

  1. 20.6.2019
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