De Ligt'ten Ronaldo itirafı: Beni Juventus'a çağırdı
Uluslar Ligi finalinde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin önünde geçen olay ise maç sonu Cristiano Ronaldo ile Matthijs de Ligt arasında yaşandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, finalde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz oldu.
Karşılaşmaya damga vuran olay ise maç sonu yaşandı. Hollanda'nın genç yıldızı Matthijs de Ligt, mücadele sonrası Ronaldo ile tokalaştıkları sırada Portekizli yıldızın kendisine "Juventus'a transfer ol" dediğini söyledi. Başta Ronaldo'nun ne dediğini anlamadığını belirten De Ligt Hollanda basınından NOS'a yaptığı açıklamada, "Önce anlamadım ve güldüm. Sonra fark ettim" ifadelerini kullandı.
BARCELONA VE MANCHESTER UNITED İSTİYOR
19 yaşındaki futbolcu transferle ilgili henüz bir tercih yapmadığını da sözlerine ekledi. Özellikle bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Ajax'ın genç defans oyuncusu, Barcelona ve Manchester United'ın transfer listesinde bulunuyor.
De Ligt "Cristiano Ronaldo m'a demandé de signer à la Juventus, j'ai été un peu choqué sur le moment, c'est pour ca que j'ai ris, au debut je n'avais pas compris"pic.twitter.com/KGbTHq4iqJ— FrSerieA (@FrSerieA) 9 Haziran 2019
- 10.06.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
De Ligt'ten Ronaldo itirafı: Beni Juventus'a çağırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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