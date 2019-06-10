De Ligt'ten Ronaldo itirafı: Beni Juventus'a çağırdı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, finalde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz oldu.

Karşılaşmaya damga vuran olay ise maç sonu yaşandı. Hollanda'nın genç yıldızı Matthijs de Ligt, mücadele sonrası Ronaldo ile tokalaştıkları sırada Portekizli yıldızın kendisine "Juventus'a transfer ol" dediğini söyledi. Başta Ronaldo'nun ne dediğini anlamadığını belirten De Ligt Hollanda basınından NOS'a yaptığı açıklamada, "Önce anlamadım ve güldüm. Sonra fark ettim" ifadelerini kullandı.

BARCELONA VE MANCHESTER UNITED İSTİYOR

19 yaşındaki futbolcu transferle ilgili henüz bir tercih yapmadığını da sözlerine ekledi. Özellikle bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Ajax'ın genç defans oyuncusu, Barcelona ve Manchester United'ın transfer listesinde bulunuyor.