De Ligt'ten Ronaldo itirafı: Beni Juventus'a çağırdı
10 Haziran 2019, Pazartesi
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De Ligt'ten Ronaldo itirafı: Beni 'a çağırdı

De Ligt'ten Ronaldo itirafı: Beni Juventus'a çağırdı

Uluslar Ligi finalinde 'yı 1-0 mağlup eden Portekiz kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin önünde geçen olay ise maç sonu ile Matthijs de Ligt arasında yaşandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası Uluslar Ligi'nde şampiyon, finalde 'yı 1-0 mağlup eden Portekiz oldu.

Karşılaşmaya damga vuran olay ise maç sonu yaşandı. Hollanda'nın genç yıldızı Matthijs de Ligt, mücadele sonrası Ronaldo ile tokalaştıkları sırada Portekizli yıldızın kendisine "'a ol" dediğini söyledi. Başta Ronaldo'nun ne dediğini anlamadığını belirten De Ligt Hollanda basınından NOS'a yaptığı açıklamada, "Önce anlamadım ve güldüm. Sonra fark ettim" ifadelerini kullandı.

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19 yaşındaki futbolcu transferle ilgili henüz bir tercih yapmadığını da sözlerine ekledi. Özellikle bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Ajax'ın genç defans oyuncusu, ve 'ın transfer listesinde bulunuyor.

  1. 10.06.2019
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