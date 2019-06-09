UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü İngiltere! – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Uluslar Ligi üçüncüsü !

UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü İngiltere!

Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta ’yi penaltı vuruşları sonucu mağlup eden , Uluslar Ligi’nde 3. oldu.

Uluslar Ligi finalinde bugün oynanan mücadelede , 'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu. Bir diğer mücadelede ise Portekiz ile bu akşam 21:45'te karşı karşıya gelecek.
  1. 09.06.2019
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