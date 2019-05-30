Cengiz için flaş iddia – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Cengiz için flaş iddia

Cengiz için flaş iddia

 Gazzetta dello Sport dün milli futbolcumuz ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Gazzetta dello Sport dün milli futbolcumuz ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Roma'nın birçok kulübün listesinde olan yıldız oyuncuyu 40 milyon euro bedelle satmayı planladığı ileri sürüldü. İtalyan ekibinin bu parayla da Marsilya'dan Thauvin'i eteceği ifade edildi.

ATLETICO MADRİD'DEN BÜYÜK BOMBA
Avrupa transfer piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı. İspanyol basını, 'in 'nin yıldızı 'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı yazdı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki golcünün Copa America'dan sonra imza atacağı belirtildi.

YILIN TRANSFERİ
uzun süredir gündeminde bulunan Eden Hazard transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibi, yıldız futbolcu için kulübü ile 130 milyon euro'ya anlaştı. Madrid'in bu transferi 3 Haziran'da duyuracağı açıklandı.

DZEKO'NUN YENİ ADRESİ
Tatil için geldiği 'de ismi ile anılan 'nun yeni adresi belli oldu. İnter'in yıldız golcünün transferinde Roma ile anlaştığı belirtildi. 'da yayın yapan Corriere dello Sport, İnter'in bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli vereceği Edin Dzeko'ya da senelik 4 milyon euro ödeyeceğini yazdı.?

DYBALA'YA 80 MİLYON
Juventus'un yıldızı Dybala için Alman devi B.Münih, 80 milyon euro'yu gözden çıkardı. Takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Arjantinli'nin transferinde ise İtalyan ekibinin 100 milyon euro'da direttiği iddia edildi.

  1. 30.5.2019
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