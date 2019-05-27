Valbuena imza için Yunanistan'da!

Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda eden futbolcu, Olympiakos ile görüşmek üzere uçakla Yunanistan'a iniş yaptı.

Pire'ye gelen yıldız isim, "Burada olduğum için çok mutluyum. Biraz dinleneceğim ve sonra da Olympiakos ile kalan detayları da konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da Parapolitic FM'e açıklama yapan Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Mariniakis, "Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olympiakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir" dedi.