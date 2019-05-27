Valbuena imza için Yunanistan'da!
Sarı-lacivertlilerde zor bir sezon geçiren Fransız yıldız Mathieu Valbuena, geçtiğimiz günlerde yayımladığı veda mesajında Fenerbahçe'ye elveda demişti. Tecrübeli yıldız, Olympiakos ile görüşmek üzere uçakla Yunanistan'a iniş yaptı.
Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda eden futbolcu, Olympiakos ile görüşmek üzere uçakla Yunanistan'a iniş yaptı.
Pire'ye gelen yıldız isim, "Burada olduğum için çok mutluyum. Biraz dinleneceğim ve sonra da Olympiakos ile kalan detayları da konuşacağız" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da Parapolitic FM'e açıklama yapan Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Mariniakis, "Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olympiakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir" dedi.
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 12:28
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Cepler şenlendi
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"
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Yorum
baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Cepler şenlendi
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Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
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