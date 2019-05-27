Valbuena imza için Yunanistan'da!
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Valbuena imza için 'da!

Valbuena imza için Yunanistan'da!

Sarı-lacivertlilerde zor bir sezon geçiren Fransız yıldız , geçtiğimiz günlerde yayımladığı veda mesajında 'ye elveda demişti. Tecrübeli yıldız, ile görüşmek üzere uçakla 'a iniş yaptı.

Antalyaspor maçıyla birlikte 'ye veda eden futbolcu, ile görüşmek üzere uçakla 'a iniş yaptı.

Pire'ye gelen yıldız isim, "Burada olduğum için çok mutluyum. Biraz dinleneceğim ve sonra da Olympiakos ile kalan detayları da konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da Parapolitic FM'e açıklama yapan Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Mariniakis, "Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olympiakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir" dedi.

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  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 12:28
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