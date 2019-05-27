Vedat Muriç için Toulouse devrede
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Vedat Muriç için Toulouse devrede

Süper Lig ekiplerinden forması giyen ve gösterdiği performansla başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün transfer listesine giren ile ilgili kulüpten bir açıklama geldi.

'un sportif direktörü Yılmaz Bal, takımın golcüsü için sadece Fransa1'inci Lig takımı 'tan teklif aldıklarını belirtti.

Bal, Kosavalı golcü ile Toulouse'un ciddi şekilde ilgilendiğini belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vedat Muriç için Toulouse bize resmi bir teklifte bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce Rize'ye gelerek bizimle görüştüler. Onlar bize şartlarını sundu ve biz de karşılığında şartlarımızı sunduk. Cevap bekliyoruz. Muriç için tek ciddi görüşmemiz bu oldu. Resmi olmayan bir çok şey var ancak resmi olan tek teklif ve görüşme bu."

"MURİÇ 'RİZESPOR NE DERSE O OLUR' DEDİ"

Sportif direktör Bal, Muriç'in Rize'de mutlu olduğunu söylerken, "Muriç'ten çok memnunuz ve onunla konuştuk. Burada mutlu olduğunu ve bu günlere gelmesinde Rizespor'un çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Muriç öncelikle Rizespor'un şartlarına uygun bir teklif gelmesi durumunda, kendi şartlarına uygun da olursa gidebileceğini bize iletti. Görüşmelere olacaktır. Henüz bitmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Kosovalı golcü bu sezon 34 maçta forma giyerken 17 gol kaydetti ve 8 de asist yaptı. Muriç'in Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 11:05
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