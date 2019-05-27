Fransa Ligue 1 temsilcisi Olympique Marsilya'ya veda eden ve adı Fenerbahçe ile anılan İtalyan golcü Mario Balotelli, katıldığı bir televizyon programında gelen transfer sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:46
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Fransız ekibi Olympique Marsilya ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.
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İtalyan golcünün adı Fenerbahçe ile anılırken, Fransa'da Canal Plus yayınına katılan tecrübeli isim transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.
Kendisine "Olympique Marsilya ile yeniden sözleşme imzalar mısın?" sorusu yöneltilen Balotelli, şu yanıtı verdi;
"Yöneticiler ne düşünüyor bilmiyorum. Neler olduğunu göreceğiz. Bu konuyu konuşmadık ama ben burada kendimi çok iyi hissettim ve teklif gelirse neden olmasın."
Ocak ayında geldiği Marsilya'da yarım sezon geçiren Mario Balotelli, geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin sona ermesiyle sosyal medya hesabından Fransız ekibine veda etmişti.