Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: FETÖ operasyonları devam ediyor
Silivri’deki ‘ŞIKE KUMPASI’ davasında konuşan Aziz Yıldırım, “Statlarda FETÖ operasyonları devam ediyor. Uyanık olun” dedi.
Futbolda şike soruşturması' adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri'deki davaya katılan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz Davası ile ilgili açıklamalarda bulundı. Yıldırım, "Ben, 'Ne şikesi, memleket elden gidiyor' demiştim.
FETÖ'nün yaptığı terör saldırısında 250 insanımız öldü. Bunların sorumlusu FETÖ'dür. Bunu herkes bilsin. Statlarda hala FETÖ operasyonları devam ediyor. Bitmedi, bitmeyecek de. Herkes uyanık olsun" dedi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nde bir daha görev almayacağını da ifade ederek, "Ama hayatımı verdiğim bir kulübe küsmem mümkün olmaz. Ortak paydamız Fenerbahçe. Yönetimde kim olursa olsun destek olacağız" ifadelerini kullandı.
ORTALIK BOŞ KALMIŞ YALAN İFADELER VERİLİYOR
Yıldırım, "Bu dava (kumpas) sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor." dedi.
FBTV'Yİ BEN KURDUM BİR DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAMADI
Aziz Yıldırım, canlı yayın sırasında hazır bulunan FB TV'ye sitemde bulunarak, "FB TV'yi burada görmek beni sevindirdi. Ben kurdum ama onlar benim bir doğum günümü bile kutlamadı" diye konuştu.
- 28.5.2019
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mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: FETÖ operasyonları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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