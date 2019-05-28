Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: FETÖ operasyonları devam ediyor
28 Mayıs 2019, Salı
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eski başkanı : operasyonları devam ediyor

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: FETÖ operasyonları devam ediyor

Silivri’deki ‘ŞIKE KUMPASI’ davasında konuşan , “Statlarda operasyonları devam ediyor. Uyanık olun” dedi.

şike soruşturması' adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri'deki davaya katılan Eski Başkanı , 3 Temmuz Davası ile ilgili açıklamalarda bulundı. Yıldırım, "Ben, 'Ne şikesi, memleket elden gidiyor' demiştim.
'nün yaptığı terör saldırısında 250 insanımız öldü. Bunların sorumlusu FETÖ'dür. Bunu herkes bilsin. Statlarda hala FETÖ operasyonları devam ediyor. Bitmedi, bitmeyecek de. Herkes uyanık olsun" dedi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nde bir daha görev almayacağını da ifade ederek, "Ama hayatımı verdiğim bir kulübe küsmem mümkün olmaz. Ortak paydamız Fenerbahçe. Yönetimde kim olursa olsun destek olacağız" ifadelerini kullandı.

ORTALIK BOŞ KALMIŞ YALAN İFADELER VERİLİYOR
Yıldırım, "Bu dava (kumpas) sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor." dedi.

FBTV'Yİ BEN KURDUM BİR DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAMADI
Aziz Yıldırım, canlı yayın sırasında hazır bulunan 'ye sitemde bulunarak, "FB TV'yi burada görmek beni sevindirdi. Ben kurdum ama onlar benim bir doğum günümü bile kutlamadı" diye konuştu.

  1. 28.5.2019
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