Hırçın kanarya
Sarı-lacivertliler, 9 kırmızı kartla Yeni Malatyaspor ile birlikte Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun en çok kırmızı kart gören takımı oldu...
Roberto Soldado 2 kez kızarırken, Slimani, Jailson, Roman Neustadter, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar da birer kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçeli oyuncular ayrıca toplam 84 kez sarı kart görerek bu alanda da ilk 5 takım içinde yer aldı.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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