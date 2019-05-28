Hırçın kanarya
28 Mayıs 2019, Salı
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Hırçın kanarya

Hırçın kanarya

Sarı-lacivertliler, 9 kırmızı kartla ile birlikte ’de 2018-2019 sezonunun en çok gören takımı oldu...

2 kez kızarırken, Slimani, Jailson, Roman Neustadter, , , ve Sadık Çiftpınar da birer kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçeli oyuncular ayrıca toplam 84 kez sarı kart görerek bu alanda da ilk 5 takım içinde yer aldı.

  1. 28.5.2019
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