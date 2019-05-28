Hırçın kanarya

Roberto Soldado 2 kez kızarırken, Slimani, Jailson, Roman Neustadter, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar da birer kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçeli oyuncular ayrıca toplam 84 kez sarı kart görerek bu alanda da ilk 5 takım içinde yer aldı.