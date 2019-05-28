Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın liderlik hedefi tutmadı
Ersun Yanal, Fenerbahçe’de göreve başladığında hedef olarak ikinci yarının lideri olmayı koymuştu...
Sarı- lacivertliler ikinci yarı puan cetvelinde 30 puanla 5'inci sırada yer aldı. Yanal buna karşılık 17'inci sırada teslim aldığı takımı 6'ncı yaparak tam 11 basamak yukarıya taşıdı.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
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Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
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destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın liderlik hedefi tutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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