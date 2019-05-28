Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın liderlik hedefi tutmadı
28 Mayıs 2019, Salı
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'de ’ın liderlik hedefi tutmadı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın liderlik hedefi tutmadı

, ’de göreve başladığında hedef olarak ikinci yarının lideri olmayı koymuştu...

Sarı- lacivertliler ikinci yarı puan cetvelinde 30 puanla 5'inci sırada yer aldı. Yanal buna karşılık 17'inci sırada teslim aldığı takımı 6'ncı yaparak tam 11 basamak yukarıya taşıdı.

  1. 28.5.2019
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