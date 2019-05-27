Newcastle United dev rakama satılıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United satılıyor. The Sun'da yer alan habere göre kulübün sahibi Mike Ashley, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un kuzen, Şeyh Halid bin Nahyan ile anlaşmaya vardı.

12 yıldır kulübün sahibi olan Mike Ashley'in satış işlemi için ön protokolü yaptığı iddia edilirken, satış rakamının 350 milyon sterlin ya da diğer bir deyişle 400 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Newcastle United'ın sahibi Ashley, 2008 yılında kulübün satışı konusunda Şeyh Mansur'la bir görüşme yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine Şeyh Mansur da Manchester City'i satın almıştı.