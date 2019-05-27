Newcastle United 400 milyon euroya satılıyor
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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dev rakama satılıyor

Newcastle United dev rakama satılıyor

İngilizlerin köklü kulübü , 400 milyon euro karşılığında satılıyor. Kulübün mevcut sahibi 'in satış işlemleri konusunda 'nin sahibi Şeyh Mansur'un kuzeniyle anlaşmaya vardığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekibi satılıyor. 'da yer alan habere göre kulübün sahibi , 'nin sahibi Şeyh Mansur'un kuzen, Şeyh Halid bin Nahyan ile anlaşmaya vardı.

12 yıldır kulübün sahibi olan Mike Ashley'in satış işlemi için ön protokolü yaptığı iddia edilirken, satış rakamının 350 milyon sterlin ya da diğer bir deyişle 400 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Newcastle United'ın sahibi Ashley, 2008 yılında kulübün satışı konusunda Şeyh Mansur'la bir görüşme yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine Şeyh Mansur da Manchester City'i satın almıştı.

  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 10:36
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