Manchester United De Ligt transferini zorluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ajax'ın genç futbolcusu Matthijs De Ligt için transfer şartlarını zorluyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre dev kulüp, 19 yaşındaki yıldız futbolcu için tam 70 milyon sterlin ayırdı. Öte yandan Ajax'ın başarılı kaptanıyla Barcelona da ilgileniyordu ancak oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın komisyon olarak talep ettiği 12 milyon sterlin Katalan devinin görüşmeleri askıya almasına sebep olmuştu.

MENAJERİNDEN UNITED BASKISI

Kırmızı Şeytanlar ise oyuncunun bonservisinin yanı sıra haftalık 350 bin sterlinlik maaşını ödemeyi de kabul etti. Genç yıldızın menajerinin Manchester United konusunda ısrarlı olduğu ifade edilirken, İngiliz devinin eski savunmacısı Daley Blind'in de De Ligt'e Premier Lig'e transfer olması konusunda oyuncuya telkinde bulunduğu kaydedildi.

De Ligt bu sezon Ajax formasıyla ligde şampiyonluuk yaşamış, Şampiyonlar Ligi'nde ise dramatik bir şekilde Tottenham'a elenerek finalin kapısından dönmüştü.