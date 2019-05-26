Manchester United De Ligt transferini zorluyor
İngiliz devi Manchester United, Barcelona'nın da ısrarla kadrosuna katmak istediği Ajax'ın genç yıldızı Matthijs De Ligt için devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar bu transfer için bütçesinden tam 70 milyon sterlin (Yaklaşık 540 milyon TL) ayırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ajax'ın genç futbolcusu Matthijs De Ligt için transfer şartlarını zorluyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre dev kulüp, 19 yaşındaki yıldız futbolcu için tam 70 milyon sterlin ayırdı. Öte yandan Ajax'ın başarılı kaptanıyla Barcelona da ilgileniyordu ancak oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın komisyon olarak talep ettiği 12 milyon sterlin Katalan devinin görüşmeleri askıya almasına sebep olmuştu.
MENAJERİNDEN UNITED BASKISI
Kırmızı Şeytanlar ise oyuncunun bonservisinin yanı sıra haftalık 350 bin sterlinlik maaşını ödemeyi de kabul etti. Genç yıldızın menajerinin Manchester United konusunda ısrarlı olduğu ifade edilirken, İngiliz devinin eski savunmacısı Daley Blind'in de De Ligt'e Premier Lig'e transfer olması konusunda oyuncuya telkinde bulunduğu kaydedildi.
De Ligt bu sezon Ajax formasıyla ligde şampiyonluuk yaşamış, Şampiyonlar Ligi'nde ise dramatik bir şekilde Tottenham'a elenerek finalin kapısından dönmüştü.
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 10:50
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