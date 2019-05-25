Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Eden Hazard, adım adım hayalindeki kulüp olan Real Madrid'e transfer oluyor.

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre Chelsea, Belçikalı futbolcu için İspanyol ekibinin yaptığı 130 milyon euroluk teklifi kabul etti. Tecrübeli yıldızın da kulübüyle görüşerek teklifi kabul ettiklerini resmen 4 Haziran'a kadar açıklaması için süre verdiği ifade edildi.

Röportajlarında sık sık Zinedine Zidane hayranlığını dile getiren Eden Hazard, gelecek sezon yeniden yapılanma sürecine girecek olan Real Madrid'de forma giyecek. 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu bu sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 19 gol atarken, 16 da asist yaptı.

Hazard Chelsea ile 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Arsenal'e karşı UEFA Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek.