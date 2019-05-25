Chelsea Eden Hazard için gelen 130 milyon euroluk teklifi kabul etti
25 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi

Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi

Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi

İngiliz devi , 'in Belçikalı yıldız Eden Hazard için yaptığı 130 milyon euroluk teklifi kabul etti. Tecrübeli yıldızın ayrıca kulübüne 4 Haziran'a kadar teklifi kabul ettiğine dair resmi açıklamayı yapması için süre tanıdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden forması giyen Eden Hazard, adım adım hayalindeki kulüp olan 'e transfer oluyor.

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre Chelsea, Belçikalı futbolcu için İspanyol ekibinin yaptığı 130 milyon euroluk teklifi kabul etti. Tecrübeli yıldızın da kulübüyle görüşerek teklifi kabul ettiklerini resmen 4 Haziran'a kadar açıklaması için süre verdiği ifade edildi.

Röportajlarında sık sık hayranlığını dile getiren Eden Hazard, gelecek sezon yeniden yapılanma sürecine girecek olan Real Madrid'de forma giyecek. 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu bu sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 19 gol atarken, 16 da asist yaptı.

Hazard Chelsea ile 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Arsenal'e karşı UEFA Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek.

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 12:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN