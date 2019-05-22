İngiltere Premier Lig'in yayın hakları için rekor anlaşma
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Yayın hakları rekor bedelle satıldı

Yayın hakları rekor bedelle satıldı

Yayın hakları rekor bedelle satıldı

Dünyanın en çok izlenen, en rekabetçi takımlarını ve yıldız futbolcularını barındıran 'in, yurt dışı yayın hakları için rekor bir bedel karşılığında anlaşma sağlandı. fotomac.com.tr / Dış Haberler

Tüm futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği 'in yurt dışı yayın hakları satıldı ve anlaşılan rakam resmen açıklandı.

İngiltere Premier Lig'inin duyurduğu bilgiye göre 2019-2022 yıllarını kapsayan 3 yıllık periyot için tam 4.8 milyar euro ödeme yapılacak. Kulüplere rekor bir gelir sağlayacak olan bu anlaşma geçtiğimiz 3 yıl (2016-2019) 3.65 milyar euro karşılığında yapılmıştı. Yaklaşık bir milyar euro gibi bir artışın yaşandığı yeni dönem yayın haklarında bu oran yüzde 30'a tekabül ediyor.

İngiliz liginin yayın haklarındaki artış; bu sezon Tottenham, Liverpool, Arsenal ve Chelsea gibi majör takımların Avrupa kupalarında final oynayacak olmasına bağlanıyor.

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 12:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yayın hakları rekor bedelle satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN