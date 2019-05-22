Yayın hakları rekor bedelle satıldı
Dünyanın en çok izlenen, en rekabetçi takımlarını ve yıldız futbolcularını barındıran İngiltere Premier Lig'in, yurt dışı yayın hakları için rekor bir bedel karşılığında anlaşma sağlandı. fotomac.com.tr / Dış Haberler
Tüm futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği İngiltere Premier Lig'in yurt dışı yayın hakları satıldı ve anlaşılan rakam resmen açıklandı.
İngiltere Premier Lig'inin duyurduğu bilgiye göre 2019-2022 yıllarını kapsayan 3 yıllık periyot için tam 4.8 milyar euro ödeme yapılacak. Kulüplere rekor bir gelir sağlayacak olan bu anlaşma geçtiğimiz 3 yıl (2016-2019) 3.65 milyar euro karşılığında yapılmıştı. Yaklaşık bir milyar euro gibi bir artışın yaşandığı yeni dönem yayın haklarında bu oran yüzde 30'a tekabül ediyor.
İngiliz liginin yayın haklarındaki artış; bu sezon Tottenham, Liverpool, Arsenal ve Chelsea gibi majör takımların Avrupa kupalarında final oynayacak olmasına bağlanıyor.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 12:09
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