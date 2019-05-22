Yayın hakları rekor bedelle satıldı

Tüm futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği İngiltere Premier Lig'in yurt dışı yayın hakları satıldı ve anlaşılan rakam resmen açıklandı.

İngiltere Premier Lig'inin duyurduğu bilgiye göre 2019-2022 yıllarını kapsayan 3 yıllık periyot için tam 4.8 milyar euro ödeme yapılacak. Kulüplere rekor bir gelir sağlayacak olan bu anlaşma geçtiğimiz 3 yıl (2016-2019) 3.65 milyar euro karşılığında yapılmıştı. Yaklaşık bir milyar euro gibi bir artışın yaşandığı yeni dönem yayın haklarında bu oran yüzde 30'a tekabül ediyor.

İngiliz liginin yayın haklarındaki artış; bu sezon Tottenham, Liverpool, Arsenal ve Chelsea gibi majör takımların Avrupa kupalarında final oynayacak olmasına bağlanıyor.