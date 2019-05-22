Antonio Conte Chelsea'den 70 milyon TL tazminat alacak
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Conte'ye 70 milyon TL'lik tazminat

Conte'ye 70 milyon TL'lik tazminat

takımlarından , eski teknik direktörü ile olan davasını kaybetti. İtalyan çalıştırıcı eski kulübünden tam 10 milyon euro (70 milyon TL) tazminat alacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz sezon başında 'de görevden alınan İtalyan , kulübüne karşı tazminat davası açmıştı. Mart ayında görülen davanın sonucu belli oldu.

CHELSEA'YE TAZMİNAT ŞOKU

İngiliz basınından 'ın haberine göre kulübü eski hocasına 10 milyon euro (yaklaşık 70 milyon TL) ödeyecek. Kararın gerekçesi ise Chelsea'nin, Conte'nin başka bir yerde çalışmasını engellemeye yönelik stratejisi ve yapılan sözleşmeye saygı duyulmaması olarak gösterildi.

Chelsea'nin başında iki sezon kalan İtalyan çalıştırıcı Conte, Maviler'de ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli teknik adamın gönderilmesindeki en büyük neden ise başta olmak üzere özellikle oyuncuları arasında kurduğu kötü ilişkiler olmuştu.

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 15:06
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