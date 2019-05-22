Conte'ye 70 milyon TL'lik tazminat
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, eski teknik direktörü Antonio Conte ile olan davasını kaybetti. İtalyan çalıştırıcı eski kulübünden tam 10 milyon euro (70 milyon TL) tazminat alacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz sezon başında Chelsea'de görevden alınan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, kulübüne karşı tazminat davası açmıştı. Mart ayında görülen davanın sonucu belli oldu.
CHELSEA'YE TAZMİNAT ŞOKU
İngiliz basınından The Times'ın haberine göre Londra kulübü eski hocasına 10 milyon euro (yaklaşık 70 milyon TL) ödeyecek. Kararın gerekçesi ise Chelsea'nin, Conte'nin başka bir yerde çalışmasını engellemeye yönelik stratejisi ve yapılan sözleşmeye saygı duyulmaması olarak gösterildi.
Chelsea'nin başında iki sezon kalan İtalyan çalıştırıcı Conte, Maviler'de ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli teknik adamın gönderilmesindeki en büyük neden ise başta Diego Costa olmak üzere özellikle oyuncuları arasında kurduğu kötü ilişkiler olmuştu.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 15:06
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Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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