Conte'ye 70 milyon TL'lik tazminat

Geçtiğimiz sezon başında Chelsea'de görevden alınan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, kulübüne karşı tazminat davası açmıştı. Mart ayında görülen davanın sonucu belli oldu.

CHELSEA'YE TAZMİNAT ŞOKU

İngiliz basınından The Times'ın haberine göre Londra kulübü eski hocasına 10 milyon euro (yaklaşık 70 milyon TL) ödeyecek. Kararın gerekçesi ise Chelsea'nin, Conte'nin başka bir yerde çalışmasını engellemeye yönelik stratejisi ve yapılan sözleşmeye saygı duyulmaması olarak gösterildi.

Chelsea'nin başında iki sezon kalan İtalyan çalıştırıcı Conte, Maviler'de ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli teknik adamın gönderilmesindeki en büyük neden ise başta Diego Costa olmak üzere özellikle oyuncuları arasında kurduğu kötü ilişkiler olmuştu.