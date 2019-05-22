Cenk Tosun'a sürpriz talip! 17.5 milyon sterlin...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton formasıyla bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanan ve çıktığı karşılaşmalarda ağları 4 kez sarsan milli futbolcu Cenk Tosun'a Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınından golcü oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:53 Güncelleme: 22.05.2019 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





