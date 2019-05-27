Aston Villa Premier Lig'de!
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'de!

Aston Villa Premier Lig'de!

, Derbu County'i 'lik skorla geçerek 'e yükseldi.

play-off finalinde Derby County'yi yenen , 'e yükseldi.

Norwich City ve Sheffield United'dan sonra İngiltere Premier Lig'e çıkan son kulüp, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan maçla belli oldu.

Aston Villa, El Ghazi'nin 44 ve McGinn'in 59. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılıp, 3 yıl aranın ardından İngiltere Premier Lig'e döndü.

Teknik direktörlüğünü Frank Lampard'ın yaptığı Derby County'nin golünü ise 81. dakikada Waghorn attı.

  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 19:16
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