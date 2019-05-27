Aston Villa, Derbu County'i 2-1'lik skorla geçerek Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere Championship play-off finalinde Derby County'yi 2-1 yenen Aston Villa, Premier Lig'e yükseldi.
Norwich City ve Sheffield United'dan sonra İngiltere Premier Lig'e çıkan son kulüp, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan maçla belli oldu.
Aston Villa, El Ghazi'nin 44 ve McGinn'in 59. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılıp, 3 yıl aranın ardından İngiltere Premier Lig'e döndü.
Teknik direktörlüğünü Frank Lampard'ın yaptığı Derby County'nin golünü ise 81. dakikada Waghorn attı.
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 19:16
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
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Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
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destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Aston Villa Premier Lig'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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