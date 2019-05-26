Hollanda'da ilginç maç! Hakem gol attı
26 Mayıs 2019, Pazar
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'da ilginç maç! Hakem gol attı

Hollanda'da ilginç maç! Hakem gol attı

3. Ligi'nde oynanan bir maçta inanılmaz bir sahne yaşandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında ceza sahası içerisinde hakeme çarpan top gol oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da oynanan ile takımları arasındaki mücadelede ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakeme çarpan top Harkemase ağlarıyla buluştu ve pozisyon hakem tarafından gol olarak tescillendi.

Bu dikkat çeken gole rağmen Harkemase mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.

  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 16:55
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