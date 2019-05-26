Hollanda'da ilginç maç! Hakem gol attı

Hollanda'da oynanan Harkemase Boys ile HSV Hoek takımları arasındaki mücadelede ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakeme çarpan top Harkemase ağlarıyla buluştu ve pozisyon hakem tarafından gol olarak tescillendi.

Bu dikkat çeken gole rağmen Harkemase mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.