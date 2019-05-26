Hollanda'da ilginç maç! Hakem gol attı
Hollanda 3. Ligi'nde oynanan bir maçta inanılmaz bir sahne yaşandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında ceza sahası içerisinde hakeme çarpan top gol oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Hollanda'da oynanan Harkemase Boys ile HSV Hoek takımları arasındaki mücadelede ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakeme çarpan top Harkemase ağlarıyla buluştu ve pozisyon hakem tarafından gol olarak tescillendi.
Bu dikkat çeken gole rağmen Harkemase mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.
Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb— Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 Mayıs 2019
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 16:55
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Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
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Toplam 1
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