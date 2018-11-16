İşte yılın bombası! – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    İşte yılın bombası!

    İşte yılın bombası!

    ’NIN kuralına takılan , iki yıldızından birini gözden çıkaracak.

    Fransız ekibinin uzun süredir 'in gündeminde olan ile Mbappe'den birini satacağı iddia edildi. Fransız basını, Neymar'ın Madrid'e gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
    1. 16.11.2018
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