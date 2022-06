Senin için Atam

Türk atçılığının bayramı Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de yapılacak. 22 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden yapılıyor. Koşu saat 17.15'de başlayacak ve yaklaşık 2.5 dakika sürecek yarışta safkan sahibine 2.500.000 bin TL. kazandıracak. 96. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleri ile birlikte toplam 3.859.700 TL 'nin sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde ikramiye 4.578.450 TL.'ye ulaşacak.



ATA'NIN HİMAYESİNDE



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının "Modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç" olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodromda yarış seyrediyordu. Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabilmeleridir. Kazanan safkan, yılın en başarılı atı ünvanına sahip olup, yarışçılık tarihinde farklı bir yer ediniyor.



ATLARI TANIYALIM



AGE OF FIRE



5 kez start alan ve kariyerinde 2 birinciliği bulunan Age Of Fire, 23 Mart 2022 tarihinde (Maiden) ve 16 Nisan 2022 tarihinde (Şartlı-4) koşular kazanmayı başarmıştır.



ANADOLU GURURU



9 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromunda ilk defa piste çıktığı Private Tender Koşusu'ndan (Şartlı-1) galibiyetle ayrılarak kariyerine başlamış oldu.



BABA ŞAHİN



Bugüne kadar 13'ü çim, 5'i kum ve 3'ü sentetik olmak üzere toplam 22 koşuda start alan tay, ilgilerine 5 kez birincilik sevinci yaşattı.



BOLD SEA ROVER



Ayşegül Kurtel tarafından yetiştirilen doru erkek tay Bold Sea Rover, yarış yaşamına Temmuz 2021'de İstanbul çim pistindeki Saadettin Koşusu'nda ikincilikle başladı.



BRIGHT HOPE



Bright Hope, 2021 yılı Eylül ayında Sea Hero Koşusu (Şartlı-1) galibiyetiyle başladığı kariyerinde, start aldığı 8 koşunun 5'ini zaferle noktalamayı başardı.



CAFER BEY



Katıldığı ilk koşusunu kazanan safkan, son 2 startında KV-6 ve KV-8 koşuları üst üste kazanarak bu yıl 96'ncısı yapılacak Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'na katılıyor.



CAPTAIN FANTASTIC



Batuhan Ay antrenesindeki Mshawish temsilcisi, yarış hayatı boyunca toplamda 10 yarış koşmuş olup bunlardan 4 birincilik, 1 ikincilik ve 2 beşincilik elde etti..



CHEEKY SON



Kartepe'de yarış hayatına başlayan ve 2 yaşlı olarak katıldığı tek koşuda üçüncü olan Cheeky Son, 9 Nisan'da Veliefendi Hipodromunda katıldığı koşuyu kazanıp Maiden'a veda etti.



ÇAKIRLAR



Ankara Hipodromu'nda katıldığı koşuyla başlayan safkan, daha sonra Adana, Antalya ve İstanbul Hipodromlarında olmak üzere katıldığı 14 yarışın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.



DOLLAR MAN



Karaman'ın sahibi olduğu doru erkek tay Dollar Man, yarış hayatına 5 Eylül 2021 günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda katıldığı Our Guile Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanarak başladı.



FINAL DANCE



Gazi Koşusu adaylarının en önemli provalarından Erkek Tay Deneme (G1) ve Sait Akson (G2) Koşularında zafere imza atarak son derece başarılı bir tablo çizdi.



HARDMET



Harun Kahraman'ın sahibi olduğu tay, Manila Koşusu (Şartlı-1) ikinciliğiyle başladığı kariyerinde, üçüncü startı olan Adana'daki Maiden mücadelede galibiyetle tanıştı.



MAXIMUS BOY



Şükrü Çelik antrenesindeki doru erkek tay, yarış hayatı boyunca toplamda start aldığı 22 koşuda; 6 birincilik, 2 ikincilik, 6 üçüncülük ve 5 dördüncülük elde etti.



MYSTIC POWER



Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 75. Yıl Ankara Hipodromunda elde ettiği 4'üncülükle yarış hayatına başlayan tay, 2'si Adana Yeşiloba Hipodromunda olmak üzere bugüne kadar 13 kez start aldı.



RAGE OF THE WIND



Hakan Yüzbaşı antrenesindeki tay, bu koşudaki ikinciliğinin ardından, art arda katıldığı Maiden ve Handikap-15 mücadeleleri sentetik pistte lehine çevirmeyi başardı.



ROYAL BABY



Berrin Gedik tarafından yetiştirilen al erkek tay, tamamı İstanbul'da geçen kariyeri boyunca 6'sı çim, 11'i ise sentetik olmak üzere toplam 17 koşuya katılım gösterdi.



SİGOŞ



18 Mayıs 2021'de Ankara'da birinci olduğu Royal Abjar Koşusu (Şartlı-1) ile kariyerine start verdi. Ardından 8'i Açık koşu olmak üzere toplam 9 mücadelede boy gösterdi.



ZALA BEY



Celal Alaz Adalı'nın sahibi olduğu Zala Bey, yarış hayatına 20 Temmuz 2021 günü 75. Yıl Ankara Hipodromunda katıldığı Coup de Roi Koşusu'nda (Şartlı 1) ikinci olarak başladı.



ZORRO



Cüneyt Yıldızhan'ın sahibi olduğu, koşudaki istikrarlı isimlerden Zorro, yarış yaşamına Bursa Osmangazi Hipodromunda art arda kazandığı iki koşuyla başladı.



KARAKRALİÇE



Hakan Demirbaş'ın antrene ettiği dişi tay, Çaldıran (G1), SİAYSD (G2), Prof. Dr. Kenan Binak (A3), F. Derya Beşikçi (KV-8) ve Prof. Dr. Mecdi Ramazanoğlu (KV-7) Koşularında tabelada yer buldu.



MUCİZE KIZ



Ergün Çetinkurt'un antrene ettiği Torok temsilcisi, toplamda katıldığı 23 yarışta 5 birincilik elde ederken bu sene start aldığı Kısrak Koşusu'nda (G1) da dördüncü oldu.



SECRET POWER



Toplam 8 mücadelede boy gösteren, Yaşar Demir'in antrene ettiği safkan, bu mücadelelerin hiçbirinde tabela dışında kalmazken 5 kez sıralamanın en üst basamağında yer almayı başardı.



İSTANBUL'DA İLK KOŞU



1968 yılında İstanbul'da ilk defa koşulan Gazi Koşusu'nu Burhan Karamehmet'in Asuman isimli safkanı kazandı. Doç.Dr. S.Çalık'ın yaptığı son gümüş Gazi Heykeli, 1970 yılından itibaren kazanan atın sahibine veriliyor. Bu heykeli ilk kez Sadettin'in sahibi Sadun Atığ aldı.



YAVRULARI KAZANANLAR



Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir (6 kez), Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor, Wings Of Song (5 kez): Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia. Onys II (5 kez), Özdemir, Tomris, Şilem, Taşpınar ve Konca.