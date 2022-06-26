Haberler At Yarışı Bakan Kasapoğlu, Gazi Koşusu'nu kazanan Özcan Yıldırım'ı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Gazi Koşusu'nu kazanan Özcan Yıldırım'ı tebrik etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını kazanan jokey Özcan Yıldırım olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özcan Yıldırım'ı tebrik etti.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 20:06 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 20:06
Bakan Kasapoğlu, Gazi Koşusu'nu kazanan Özcan Yıldırım'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını kazanan jokey Özcan Yıldırım'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan koşuyu kazanan jokey Özcan Yıldırım ve atın sahibi Emrah Karamazı'yı kutluyorum."

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