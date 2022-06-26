Ali Rıza Bey’de 11 safkan

AliRıza Bey adına düzenlenen 4 yukarı Arap safkanlarına ait koşuda 11 safkan start alacak. Çim pistte 1400 metre mesafede yapılacak koşunun ikramiyesi 360.000 TL. Saat 18.30'da başlayacak koşuda Aslansoylu, Demirperde, Karamustafa, Pıtır, Sancar, Sülünbike, Tunç Siperi, Yeltay, Yollaraz, Aryaliva ve Tekkurşun isimli safkanlar start alacak.
KARATAŞ GAZİ'DE 7.'NİN PEŞİNDE
Dahaönce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu yıl Final Dance isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın'a bir adım daha yaklaşmak hem de yedi senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.